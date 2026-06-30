Близо 95% от българските ученици вече използват изкуствен интелект (AI) за учебни цели, а почти половината го правят ежедневно или по няколко пъти седмично. Това показва изследване на готовността за интеграция на AI в българските училища, проведено от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Данните бяха представени в присъствието на министъра на образованието и науката Георги Вълчев.

Проучването, обхванало над 10 000 ученици, близо 1800 учители и 210 директори от 63 училища, показва, че изкуственият интелект вече е част от ежедневието на младите хора. Повече от половината ученици – 56%, са се научили да работят с AI напълно самостоятелно, докато едва 6,5% посочват училището като мястото, където са придобили тези умения. Според авторите това показва, че използването на технологията изпреварва нейното официално навлизане в образованието.

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Данните сочат още, че учителите вече използват изкуствен интелект най-вече за подготовка на уроци, създаване на задачи и административна работа. Внедряването му в самия учебен процес обаче остава ограничено, което според изследователите показва нуждата от повече практически обучения, ясни правила и методическа подкрепа.

Министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че AI трябва да бъде „помощно средство в образователния процес“. По думите му технологията може да помогне за индивидуализиране на обучението, за откриване на пропуските в знанията на учениците и за облекчаване на административната работа на учителите. В същото време той предупреди, че използването на чужд труд чрез изкуствен интелект крие сериозни рискове и затова ще бъдат разработени ясни правила както за училищата, така и за висшите учебни заведения.

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Според министъра първата стъпка ще бъде създаването на мрежа от училища с вече натрупан опит в използването на AI, които да послужат като пилотни центрове за обучение на учители. Целта е добрите практики постепенно да бъдат разпространени в цялата образователна система, така че новите технологии да се използват отговорно и в полза на учениците.

Редактор: Ралица Атанасова