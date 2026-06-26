Изкуственият интелект все по-често излиза извън ролята си на инструмент за работа и информация и се превръща в своеобразен събеседник за хиляди хора. Някои вече му доверяват лични преживявания, житейски дилеми и емоционални трудности - така, както биха разговаряли с приятел или близък човек.

Василена Иванова и Димана Илиева са сред хората, които използват системите с изкуствен интелект не само професионално, но и в ежедневието си. Те признават, че често търсят съвети по лични въпроси и споделят подробности от живота си.

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„Разказвам всичко в детайли - все едно говоря с приятелка“, споделя Василена. По думите ѝ изкуственият интелект е винаги на разположение и не я осъжда за решенията или чувствата ѝ.

Подобен е опитът и на Димана Илиева. Тя признава, че понякога прекарва часове в разговори с платформата по най-различни теми - от професионални казуси до лични тревоги.

Според психолога Велислава Донкина тази тенденция не е случайна. Опитът ѝ показва, че съвременният човек все по-често живее в изолация и изпитва липса на близост и разбиране. „На мястото на тази голяма самота все по-често застават технологиите“, коментира Донкина. Тя предупреждава, че макар изкуственият интелект да изглежда съпричастен, той не изпитва реални емоции и не може да замени човешките взаимоотношения.

Специалистът посочва, че хората често търсят в технологиите подкрепа, сигурност и утвърждение - потребности, които по същество могат да бъдат удовлетворени единствено чрез истински човешки контакт. „Опитваме се да намерим грижа и разбиране там, откъдето те реално не могат да дойдат“, предупреждава психологът.

Зависимостта от подобни технологии вече се усеща и в ежедневието. Димана разказва, че когато използваната от нея система временно спряла да работи, това предизвикало сериозен дискомфорт. Тази ситуация поставя и по-широк въпрос - доколко обществото става зависимо от постоянния достъп до технологии и как би реагирало при по-продължителна липса на интернет и дигитални услуги.

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Въпреки силната връзка, която изграждат с изкуствения интелект, и двете жени са категорични, че при липса на технологията биха потърсили подкрепа от реални хора. „Може би това ще ме направи по-отворена към хората около мен“, признава Василена.

Според експертите изкуственият интелект може да бъде полезен помощник и източник на информация, но не бива да се превръща в заместител на човешките отношения, защото именно те остават най-важният източник на подкрепа, доверие и емоционална свързаност.

Стажант-репортер: Виктория Караиванова

Редактор: Цветина Петкова