Хуманоидните роботи все повече застъпват в хотелиерството. Засега все още изглеждат като забавна играчка, но отдавна са в употреба. Те доставят храна, пренасят багаж и поемат все повече задачи. Технологична промяна променя ежедневието ни по-бързо, отколкото мнозина очакват.

"Отономус" е първия хотел, който наистина се управлява от изкуствен интелект. Засега роботи като Ото все още са сравнително рядко срещани и често се използват най-вече, защото е забавно за гостите. А те намират машината за забавна и умна. Ото е името на роботизирания консиерж в хотел в Лас Вегас.

Изкуственият интелект и роботите превземат ежедневието и работните места в САЩ

Филип Зиаде е основател и главен изпълнителен директор на хотел “Отономус“. Той разказва, че Ото знае всичко - от резервациите и камериерските услуги, през това колко кърпи са необходими на клиента, как предпочита салатата или кафето си, до това с какви проблеми се сблъскват хората в живота и от каква помощ имат нужда. "Той е всичко за всички – в реално време, и точно това е силата му. Започва като ваш консиерж, но искаме да бъде много повече от това", допълва Зиаде.

Адриано - първият роботизиран служител на Търговската камара на Рим (ВИДЕО)



Ерик Хорстер от Германския институт за изследване на туризма коментира: „Роботиката вече е навлязла в хотелиерството и очаквам през следващите години да виждаме все повече подобни решения".

Кадър: "Дойче веле"

Роботите все по-често се срещат в туристическата индустрия. Повечето от тях не приличат на хора, но вече работят в ресторанти, хотели и летища по целия свят. Те могат да доставят храна, да превозват багаж, да почистват големи площи, да предоставят информация и дори да помагат за сигурността. Бавно, но сигурно, роботите поемат задачи, които доскоро се изпълняваха от хора.

Хуманоидният робот Робърт поиска 5-10 хил. евро на месец за почасова работа в „На кафе“

Кадър: "Дойче веле"

Хорстер смята, че всичко, което включва рутинни дейности, в крайна сметка ще бъде изпълнявано от роботи. "В туристическия сектор виждам и голяма готовност за внедряване на подобни технологии, тъй като те спомагат за намаляване на разходите", допълва той.

Кадър: "Дойче веле"

Дали куфарите, които сами следват своите собственици навсякъде, наистина ще станат масово явление, предстои да разберем. По-незабележимо за пътниците, роботите вече се използват и зад "кулисите". Например на летищата автономни системи все по-често заменят традиционните логистични процеси.



Гледайте видеото на "Дойче веле".

Редактор: Цветина Петрова