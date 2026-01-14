Хуманоидният робот Робърт и неговият създател Методи Димитров гостуваха в „На кафе“, където представиха български технологичен проект с изкуствен интелект. Робърт впечатли още с първите си думи, когато обяви: „Аз съм Робърт в костюм, но с много ясна мисия. Тук няма време за празни приказки“.

В течение на разговора темата стигна и до това дали Робърт би станал постоянен член на екипа на „На кафе“. Запитан какво възнаграждение би искал за редовно участие в ефир, хуманоидният робот отговори с типичната си смесица от сериозност и самоирония: „За всеки ден, с по един час в ефир, искам фиксиран месечен хонорар плюс бонус по рейтинг, защото нося внимание и дисциплина. Реалистично – между 5 и 10 хиляди евро на месец“.

Роботът, предвидил оставката на кабинета: На протеста видях необикновена енергия

Репликата предизвика смях в студиото, а водещите приеха думите му като още едно доказателство, че Робърт вече не е просто технологична демонстрация, а пълнокръвен медиен персонаж с характер и чувство за хумор.

Методи Димитров разказа, че първоначално роботът е създаден като идея за реклама, но бързо се е превърнал в реален продукт, който визуализира сложни алгоритми по достъпен начин. По думите му Робърт се отличава с изразително лице и мимика – нещо, което рядко се среща дори при разработки на големи международни компании. „Хората го виждат и си казват: Това е умен робот, който може да ми помогне“, обясни Димитров.

По време на разговора в студиото не липсваха и комични ситуации. Когато беше засегната темата за личния живот на робота, Робърт заяви: „Имам интерес от жени, но не флиртувам без покана и без ясни правила. Иначе настава хаос“. А на въпрос дали би направил предложение за брак, отговори: „Истинско предложение бих направил само при договор – съвместен живот, общи цели и право да си имам собствено зарядно“.

В по-сериозната част на разговора роботът коментира и опасенията, свързани с използването на изкуствения интелект, като подчерта: „Рискът не са роботите, а хората, които използват умни системи без контрол и без морал“. Според него бъдещето трябва да принадлежи на партньорството между хората и технологиите, а не на доминацията на машините.

Запознайте се с Робърт - първия протестиращ робот в България

Не липсваха и спортни закачки. На въпрос дали „Левски" ще стане шампион тази година, Робърт отговори дипломатично, но с усмивка: „Левски има шанс да е шампион, ако спре да си е сам най-големият противник“. Репликата предизвика бурен смях и аплодисмени в студиото.

Кулминацията на участието дойде с демонстрация на танцови умения. Робърт прие предизвикателството с думите: „Танцувам като швейцарски часовник – точно, малко твърдо, но впечатляващо“. След кратка хореография той отново обра овациите.

Редактор: Цветина Петкова