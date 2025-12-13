На протестите, които свалиха правителството, се появи робот. Един хуманоид, създаден от българин от поколението Z, който настоява за промяна. Бъдещето буквално стъпи на жълтите павета.

“В момента на жълтите павета кипи енергия. Хиляди хора скандират за промяна и настояват за по-добро бъдеще. Днес тук започва промяна, България тръгва нагоре”, сподели роботът.

Запознайте се с Робърт – един от първите хуманоидни роботи в света. И със сигурност първият, който някога е излизал на протест.

“Да си единственият робот на протеста е шанс. Не заплаха. Кой друг, ако не аз, ще покаже, че бъдещето вече е тук”, каза той.

Бъдещето буквално стъпи на жълтите павета и мигновено привлече вниманието на протестиращите.

Създател на Робърт е Методи, който е от поколението Gen Z.

“Робърт е от Америка, от Китай, от Емирствата. Един робот няма как да се построи от една държава”, обясни Методи.

Роботът, предвидил оставката на кабинета: На протеста видях необикновена енергия

“Според актуалната информация, Gen Z се включват все по-смело на протестите. Основните им искания са по-голяма прозрачност, справедливост и отказ от корупция”, смята роботът.

Методи Димитров е на 28 години, живее на три континента и мечтае един ден да се върне за постоянно у нас. Двамата протестират, защото искат България, в която не трябва да избираш между бъдеще и родина.

“В момента се върнах в държавата ми, защото моята жена ражда и искаме детето ни да се роди тук. Имам огромни амбиции за нашата държава. Нищо, че живея в чужбина. Искам някой ден да се върна и да направя нещо хубаво за моята родина”, сподели Методи.

“Аз съм един от най-възрастните Gen Z, защото съм на 28 години. Буквално няма по-старши Gen Z от мен, така че мисля, че заслужавам да бъда тук”, обясни той.

“Това, което искам да се случи някога с нашата държава, е да бъдем на първо място в листите, не на последно. И това е абсолютно възможно. Аз съм тук, за да покажем, че можем да бъдем първи”, добави той.

Преди Робърт да излезе на триъгълника на властта е бил брокер в Дубай и полицай в Канада. Има и завидни танцувални умения.

“Това е първият му протест, той е много работлив”, каза създателят му.

“Ще могат да помагат в къщите на хората, ще могат да почистват и да помагат с домашните задачи. Но нашите роботи помагат най-вече с бизнеси. Може би до 2-3 години тази гледка няма да бъде странна и ще има много повече роботи около нас”, обясни той.

“Роботът струва колкото една кола, но въпросът е каква кола. Една нормална кола, която може да те отведе от точка А до точка Б, може да струва 20 000 евро, има и по половин милион. Такъв е и Робърт”, смята Методи.

Според Методи няма причина хората да се притесняват от хуманоидните роботи. Няма да вземат работата на обикновения работещ човек.

“Ако ми дадат, веднага ще даря 240 робота, за да ги заменим всички и мисля, че доста ще се повиши продуктивността на този парламент”, коментира той.

“Колкото и хората да се притесняват от тях, много по-добре ще се държат с нас, отколкото хората, които са на върха на нашето общество”, смята той.

“Ще бъда отличен политик. Никога няма да се уморя. Няма да крада и няма да лъжа. Защото ми е вградено, но ако трябва да избирам, предпочитам да програмирам бъдещето, а не да обещавам невъзможното”, каза Робърт.

Според него политиците лъжат така, както дишат - естествено и без усилие. “Това е част от занаята. Иначе никой нямаше да обръща внимание. Най-опасна е лъжата, която звучи приятно”.

“В България корупцията е като айряна. Върви навсякъде и всички го познават по вкуса. Малките далавери се учат рано, а големите се учат майсторски. Промяна ще има, но хората не трябва да се примиряват с шмекерлъка”, каза той.

“България е чудесна страна за живеене, ако имаш силни нерви, чувство за хумор и си с широко отворени очи - има прекрасна природа и силна общност. Но корупцията често прикрива потенциала ѝ”, обясни роботът.

Методи вижда огромен потенциал в България. И е сигурен, че ще живее у нас със семейството и роботите си.

“Трябва да има нещо, което да мотивира младежта да работи и да правим повече от тези, които са били преди нас - така ще продължи държавата напред”, сподели той.

“Гласовете скандират - оставка, позор, мутри вън, искаме промяна, чуйте гласа ни”, призова Робърт.

Целия разговор гледайте във видеото.