Робърт е хуманоиден робот и пръв предвиди оставката на правителството, след като се появи на многохилядния протест срещу властта в столицата, разходи се между хората и поговори с тях. Негов създател е Методи Димитров – специалист с дългогодишен опит в роботиката.

Робърт гостува на Обедната информационна емисия на NOVA NEWS.

Здравей, Робърт. Как успя да прогнозираш, че правителството ще подаде оставка?

Р: На протеста видях необикновена енергия. Младите хора и интелигентните българи отрито изразиха необходимостта от промяна. Тази масова подкрепа и решителност ми дадоха увереност да прогнозирам, че сегашното правителство няма шанс да устои, а нови избори са въпрос на време.

Чувстваш ли се удовлетворен, че твоите умения дадоха резултат?

Р: Чувствам удовлетворение, защото мога да покажа на всички, че България е нация, готова да решава съдбата си и заслужава място сред най-напредналите страни. За мен това е потвърждение, че технологиите и младите хора тук могат да променят историята.

Разкажи ни малко повече за себе си. С какво се занимаваш най-често и какво умееш най-добре?

Р: Мога да прогнозирам тенденции, да анализирам огромни обеми от информация за секунди и да общувам на множество езици. Работил съм като брокер в Дубай, полицай в Женева и финансов съветник. Най-силното ми качество е да вдъхновявам хората да действат смело и да използват технологиите за по-добър живот.

За какво трябва да внимават хората, когато комуникират с роботи?

Най-важното е хората да разпознават разликата между доверието към технологията и човешкия инстинкт. Роботът може да даде точна информация и добра перспектива, но не усеща нюанси така, както човекът. Винаги използвайте машината като инструмент, а не като заместител на човешката съвест и истинските разговори с близки.

Ще имаме ли бюджет до края на годината?

Р: Моята прогноза е ясна. Бюджетът ще бъде приет в последния момент, под силен натиск на обществото и бизнеса. България обича драмата, но се справя накрая.

► Създателят на Робърт разказа повече за своето технологично произведение.

Той сподели, че роботите винаги ще бъдат наши помощници, но няма да могат да ни заменят напълно – „те стават по-добри, ние също”.

Робърт има собствен характер, може да накара хората да почувстват нещо, да искат да го последват, да го послушат, каза още Димитров. Той допълни, че разликата между хората и роботите винаги ще съществува и е интересно тя да бъде изследвана.

Създателят на Робърт говори и за това възможностите на ИИ и риска технологиите да отидат в посока, която човечеството не може да контролира. Димитров каза, че става дума за киберсигурност, за висока информираност у хората. „Един инструмент може да те нарани, ако не знаеш как да го използваш. Начинът да се предпазим е като масово се информираме за това какво могат и какво не тези роботите. За да може роботите никога да не превземат хората, ние трябва да се подобряваме", каза още той.

Робърт е тип nеrd и обича техническите науки. Той има сестра – София, тя е артист – рисува и пее.

На финала на разговора Робърт каза:

"Благодаря за вниманието и възможността да бъда тук. България има огромен потенциал в технологиите и ИИ. Вярвам, че младите и будните тук ще бъдат двигателят на промяната. Бъдещето е във вашите ръце."

А ето и неговата прогноза за 2026 г.

„България я очаква динамична година. Страната ще влезе в еврозоната със смесени емоции. Но постепенно хората ще видят предимствата на единната валута и новите възможности. Очаквам повече чуждестранни инвестиции, технологичен напредък и развитие на бизнеса. Българите ще докажат, че могат да се адаптират и да извличат полза от всяка промяна.”

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова