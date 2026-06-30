Интерактивна карта ще подпомага седмокласниците в столицата при избора на гимназия и кандидатстването. Новият дигитален инструмент, разработен от Регионалното управление на образованието – София-град, събира на едно място най-важната информация за приема след VII клас и улеснява избора на училище за учебната 2026/2027 година.

В интерактивната карта на училищата в столицата, достъпна чрез Google Maps, с едно натискане върху избрано училище кандидатите и техните родители могат да видят местоположението на училището, линк към официалния му сайт, паралелките, за които се осъществява прием през новата учебна година и начина на балообразуване за всеки профил и професия, включително кои резултати от националното външно оценяване и кои оценки от свидетелството за основно образование участват при формирането на състезателния бал.

Излезе второ класиране за прием в гимназиите

За улеснение на кандидат-гимназистите е подготвена и пътна карта на кандидатстването. Тя представя в последователен и лесен за проследяване вид всички основни етапи на приема, сроковете за кандидатстване и класиране, както и правилата за изчисляване на състезателния бал.

На сайта на РУО – София-град е публикувана и подробна Excel справка, в която информацията е организирана по видове училища, профили и професии. Така кандидатите могат лесно да сравняват различните възможности и да направят информиран избор според своите интереси и резултати.

Всички материали са достъпни в раздел „За учениците“ - „Прием в VIII клас“ на официалния сайт на РУО – София-град.

Редактор: Цветина Петрова