Президентът на Украйна Володимир Зеленски прие акредитивните писма на новоназначените посланици на България, Естония, Индия и Германия. Това предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация на държавния глава в Telegram.

"Приех акредитивните писма на новоназначените посланици на България, Естония, Индия и Германия и ги поздравих по повод началото на мисиите им в Украйна. Запознах ги с нашите дипломатически усилия за постигане на мир и с важността на подкрепата за Украйна на фона на засилващите се атаки от страна на Русия и подготовката за зимата", написа Зеленски.

В Украйна отново има български посланик след повече от 4 години прекъсване

Той подчерта, че е обсъдил общите приоритети, включително развитието на търговските и икономическите отношения и сътрудничеството в конкретни области - всички, "които може да направят нашите народи по-силни".

На 30 юли украинският президент прие акредитивните писма на новоназначените посланици на Оман, Северна Македония, Обединените арабски емирства, Нидерландия и Франция.

Редактор: Станимира Шикова