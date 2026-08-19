Ако трябва да бъдем сериозни, това е реална заплаха за страната ни. Тя е ограничена, защото иранците могат да използват балистични ракети със среден обсег, но те не причиняват големи щети и според мен ще бъдат свалени преди да достигнат въздушното пространство на България, коментира журналистът Мохамед Халаф в Обедния информационен блок по NOVA NEWS по повод публикацията на „Файненшъл Таймс", че Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България.

"Иранците само заплашват, защото усещат, че вече няма изход от тази война. Евентуалната цел за атакуване от тяхна страна ще бъде авиобаза "Безмер". Нито Иран, нито САЩ ще направят крачка назад. Ако Тръмп отстъпи пред това, което той иска в този район, означава край за Републиканската партия, която няма да бъде преизбрана на междинните избори, каза той.

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По думите му иранците са в много сложна ситуация. "Незадоволството сред населението расте, защото икономическите и социалните промени, които се случват показват, че хората вече не са съгласни с това, което прави правителството. Те са на мнението, че правителството има пари да купува оръжия и да пренасочвате всичко към военните планове, но няма пари за хората да решава техните проблеми", обясни Халаф.

"Когато има военни атаки срещу Иран от САЩ, те атакуват страни от Залива. Това няма как да се случва вече, защото Турция, Саудитска арабия и Пакистан сключиха споразумение. То гласи, че ако една държава бъде нападната, това ще доведе до ответни удари от останалите две страни. Това е краят на Близкия изток, който създаде толкова силен Иран", заяви журналистът.

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Редактор: Никола Тунев