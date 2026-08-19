Управленската програма на правителството дава заявка за работа в туристическия сектор, но в нея липсват достатъчно конкретика и ясна финансова рамка. Около това мнение се обединиха главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков и председателят на УС на Обединение „Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Приветствам правителството, че въобще има такава програма за сектор туризъм. Тя обаче е изключително кратка – отделени са само седем страници“, посочи Илиева.

Сред положителните моменти тя открои идеята за създаване и развитие на „Бранд България“, както и заявката всички институции да работят по-активно и координирано за развитието на сектора.

„Туризмът е цялостният имидж на България и от него зависи какво се говори за страната ни навсякъде по света“, обясни Занков.

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Като добра стъпка той определи акцента върху дигитализацията и увеличаването на дела на чуждестранните туристи. Открои обаче и сериозен пропуск - според него в програмата няма ясна финансова рамка.

Илиева подчерта, че за развитието на българския туризъм е необходимо да се привличат не просто повече, а и по-качествени туристи. Тя обърна внимание и на проблема с кадрите в сектора. „Нямаме нужда просто от много работници, а от професионалисти, които ние самите трябва да създадем“, заяви Илиева.

Сред основните пропуски в програмата тя посочи липсата на конкретна политика срещу сивата икономика, която по думите ѝ се превръща във все по-сериозен проблем за туризма. Илиева отбеляза и отсъствието на достатъчно конкретни мерки, насочени към туроператорите.

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Редактор: Дарина Методиева