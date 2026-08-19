Снимка: iStock
-
Радикализацията у нас: Каква е стратегията на държавата за противодействие
-
Какво още е необходимо за защита на въздушното ни пространство
-
Как държавата ще връща българи от чужбина и ще стимулира вътрешната миграция
-
От тежките травми до бронзовия медал - Александра Начева е готова за Диамантената лига
-
Рекордно ниското ниво на Дунав блокира тонове зърно в складове на производители
-
Софи Адено стана първата французойка, излязла в открития космос
Според експрети в програмата на кабинета "Радев" липсва ясна финансова рамка
Управленската програма на правителството дава заявка за работа в туристическия сектор, но в нея липсват достатъчно конкретика и ясна финансова рамка. Около това мнение се обединиха главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков и председателят на УС на Обединение „Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
„Приветствам правителството, че въобще има такава програма за сектор туризъм. Тя обаче е изключително кратка – отделени са само седем страници“, посочи Илиева.
Сред положителните моменти тя открои идеята за създаване и развитие на „Бранд България“, както и заявката всички институции да работят по-активно и координирано за развитието на сектора.
„Туризмът е цялостният имидж на България и от него зависи какво се говори за страната ни навсякъде по света“, обясни Занков.
Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа
Като добра стъпка той определи акцента върху дигитализацията и увеличаването на дела на чуждестранните туристи. Открои обаче и сериозен пропуск - според него в програмата няма ясна финансова рамка.
Илиева подчерта, че за развитието на българския туризъм е необходимо да се привличат не просто повече, а и по-качествени туристи. Тя обърна внимание и на проблема с кадрите в сектора. „Нямаме нужда просто от много работници, а от професионалисти, които ние самите трябва да създадем“, заяви Илиева.
Сред основните пропуски в програмата тя посочи липсата на конкретна политика срещу сивата икономика, която по думите ѝ се превръща във все по-сериозен проблем за туризма. Илиева отбеляза и отсъствието на достатъчно конкретни мерки, насочени към туроператорите.
Цялата програма за управление на кабинета "Радев" вижте ТУК.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни