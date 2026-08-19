Снимка: БТА
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Активираха системата RO-Alert
Пожар пламна близо до рафинерията на „Лукойл“ в румънския град Плоещ, на около 170 км от Русе, предаде кореспондентът на БТА Букурещ Мартина Ганчева.
Пламъци обхванаха склад с площ от 1000 кв.м., в който са се произвеждали разредители. Заради гъстия дим жителите в района са получили предупредително съобщение чрез системата RO-Alert.
Около 14:45 ч. властите съобщиха, че пожарът вече е овладян. „Вече няма опасност от разпространението на пожара. Огнеборците работят по пълното му потушаване“, съобщиха от Инспектората за извънредни ситуации на окръг Прахова.
Пожар пламна близо до бургаската рафинерия „Лукойл-Нефтохим“
На място бяха изпратени 9 пожарни екипи, линейки, а полиция отцепи района.
"Според наличната към момента информация, в склада е имало трима работници, които не са пострадали“, съобщи говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Прахова Андрея Урсаки.
По-рано днес тя заяви, че съществува риск от експлозия предвид наличието на химически вещества на мястото и призова гражданите да затворят прозорците на домовете си и да останат вкъщи.
Работи се по две версии - за човешка грешка и техническа неизправност.
Към момента обстановката е спокойна.
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