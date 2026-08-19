Снимка: Георги Димитров, NOVA
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Това обяви премиерът Румен Радев
„Днес ще приемем решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините“. Това обяви премиерът Румен Радев.
Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му в много държави около България пожарите продължават да се разрастват.
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Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване обаче до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. „Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество“, заяви премиерът.
Той благодари на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за организацията и бързата реакция при сигнали за пожари, както и за разполагането на екипи на ключови места. Радев поздрави и горските служители за превантивното изграждане на противопожарни просеки, както и земеделците, доброволците и служителите на Министерството на отбраната за участието им в борбата с пожарите.
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По думите му тази година за първи път от много години България разполага с пет хеликоптера и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и със самолет „Спартан“.
Премиерът съобщи още, че е разговарял с директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред най-важните изводи от разговора е, че тази година пожарите, причинени умишлено или поради небрежност, са значително по-малко. „Това показва, че обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим и себе си, и красивата ни природа“, посочи Румен Радев.
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