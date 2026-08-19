„Днес ще приемем решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините“. Това обяви премиерът Румен Радев.

Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му в много държави около България пожарите продължават да се разрастват.

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Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване обаче до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. „Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество“, заяви премиерът.

Той благодари на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за организацията и бързата реакция при сигнали за пожари, както и за разполагането на екипи на ключови места. Радев поздрави и горските служители за превантивното изграждане на противопожарни просеки, както и земеделците, доброволците и служителите на Министерството на отбраната за участието им в борбата с пожарите.

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По думите му тази година за първи път от много години България разполага с пет хеликоптера и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и със самолет „Спартан“.

Премиерът съобщи още, че е разговарял с директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред най-важните изводи от разговора е, че тази година пожарите, причинени умишлено или поради небрежност, са значително по-малко. „Това показва, че обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим и себе си, и красивата ни природа“, посочи Румен Радев.