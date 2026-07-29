Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че ведомството предприема действия за рестартиране на проекта за Националната детска болница. По думите ѝ целта е държавата да поеме изцяло управлението и отговорността за реализацията на проекта, който определи като национален приоритет.

„Тези дни се изговориха много неща за Националната детска болница. Основното, което хората чуват, е, че няма проектант, няма разрешение за строеж, а всъщност все още няма и изградена детска болница“, заяви Ивкова.

Здравният министър посочи, че въпреки създаването на държавната Здравна инвестиционна компания през 2020 г., до момента не е постигнат реален напредък по проекта. „Реалният резултат към момента е, че все още не сме стигнали до изграждането на самата детска болница“, каза тя.

Не са необходими средства от бюджета за детската болница през тази година, обясни здравният министър

По думите ѝ забавянето не се изчерпва само със строителството. Ивкова отбеляза, че не е свършена и необходимата подготовка за бъдещото функциониране на лечебното заведение. „Още по-интересното е, че досега не е работено и по другото направление - подготовката на самото функциониране на лечебното заведение. Не са подадени документите до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за изготвяне на комплексната оценка, която е задължителна за откриването на лечебното заведение“, обясни министърът.

За да бъде ускорен процесът, Министерството на здравеопазването ще създаде междуведомствен съвет, който ще координира изпълнението на проекта. „Ще бъде сформиран Междуведомствен съвет, в който ще участват редица министри, а аз ще бъда негов председател. Законът за администрацията позволява създаването на такава структура“, заяви Ивкова.

Тя съобщи още, че се подготвят промени в управлението на проекта, така че Министерството на здравеопазването да носи пълната отговорност за изпълнението му. „Ще бъдат направени промени в управлението на проекта, за да може всичко да се случва по-ефективно и Министерството на здравеопазването да носи цялата отговорност за реализацията му“, каза министърът.

Ивкова увери, че паралелно с подготовката за строителството ще започне и процедурата по осигуряване на всички необходими документи за бъдещата дейност на болницата. „Крайната цел е възможно най-скоро да започне изграждането на Националната детска болница, като паралелно ще бъдат подадени документите за комплексната оценка по Закона за лечебните заведения“, подчерта тя.

Министърът изрази увереност, че проектът навлиза в нов етап. „Искаме да спрем да говорим какво липсва и да започнем да изпълняваме конкретните стъпки. Проектът ще бъде рестартиран съвсем скоро и очаквам в най-кратки срокове да можем да представим и първите резултати“, заяви Катя Ивкова.

По-рано днес темата разпали оживени дебати и спорове между властта и опозцията и предизвика размяна на остри реплики в пленарна зала. Депутатът от управляващата партия Стоян Тричков опроверга твърденията на опозицията, че управляващите са изоставили проекта за Националната детска болница. „Внушават, че „Прогресивна България“ е против построяването ѝ, защото не сме я включили в бюджета. Това е долна лъжа“, каза той. И подчерта, че проектът остава приоритет за управляващите, като припомни, че по сметката на държавната инвестиционна компания има над 46 млн. евро, докато процедурите по проектирането все още се обжалват в съда.

А премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството се отказва от изграждането на Националната детска болница заради липсата на ново финансиране в бюджета. По думите му по сметката на здравната инвестиционна компания вече има 47 млн. евро, а забавянето не е финансово, а е резултат от липсата на инвестиционен проект, избран проектант, разрешение за строеж и строител, както и от висящи съдебни процедури.

Радев обвини предходните управления в бездействие и увери, че кабинетът ще изведе проекта от „правната каша“, ще върне управлението му към Министерството на здравеопазването и ще реализира Националната детска болница, която определи като национален приоритет, а не инструмент за политически атаки.