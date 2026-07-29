Напрежение и взаимни обвинения белязаха началото на пленарното заседание на Народното събрание в сряда. Декларация на „Прогресивна България“ предизвика остри реакции от страна на опозицията и завърши с дисциплинарно наказание за депутата Стоян Тричков.

От парламентарната трибуна той заяви, че управляващите са подложени на безпрецедентни атаки още през първите три месеца от управлението си. По думите му голяма част от критиките срещу кабинета се основават на невярна информация и целенасочени манипулации, свързани с бюджета. Според „Прогресивна България“ опозицията критикува с фалшиви данни, както за Националната детска болница, така и за помощта за Украйна.

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„Атаките срещу „Прогресивна България“ през първите три месеца от управлението са безпрецедентни. Огромната част от тези критики стъпват на невярна информация, всъщност - на откровени фалшификации“, заяви Тричков.

Депутатът даде за пример твърденията на опозицията, че управляващите са изоставили проекта за Националната детска болница. „Внушават, че „Прогресивна България“ е против построяването ѝ, защото не сме я включили в бюджета. Това е долна лъжа“, каза той. И подчерта, че проектът остава приоритет за управляващите и припомни, че по сметката на държавната инвестиционна компания има над 46 млн. евро, докато процедурите по проектирането все още се обжалват в съда.

В декларацията си той засегна и темата за помощта за Украйна, като заяви, че средствата, предвидени в бюджета, представляват вече извършен разход, одобрен от предишното правителство. „Правителството на Андрей Гюров реши да даде 17 млн. евро на Украйна. Тези пари вече са дадени и са включени в бюджета за 2026 година. Позицията на „Прогресивна България“ е ясна - ние сме против да се дават пари и оръжия за войната, защото това само задълбочава проблема“, заяви Тричков.

Той обвини политическите си опоненти, че умишлено подвеждат обществото. „Тези хора не са се объркали. Тези хора са лъжци и долни манипулатори“, каза депутатът, като добави, че срещу управляващите се води координирана кампания с участието на анализатори, социолози и активни профили в социалните мрежи.

Острият език предизвика незабавни реакции в пленарната зала. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС поиска председателят на Народното събрание Михаела Доцова да наложи наказание. „Настоявам за наказание „забележка“ за многократно използваните думи „лъжци“ и „долни манипулатори“. Ако не го направите, това означава, че толерирате оскърбителния език“, заяви Ангелов.

От „Продължаваме Промяната“ също осъдиха използваните квалификации. „Освен че езикът е напълно неприемлив, той показва, че „Прогресивна България“ е загубила способността да води дебат с факти и аргументи“, коментира Николай Денков.

Подобна позиция изрази и Йордан Иванов от „Демократична България“, който настоя председателят на парламента да реагира. „Напълно неморално е да се използват обиди заради политически тези. Това показва липса на аргументи“, каза Иванов.

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В дебата се включиха и от ДПС, като Хамид Хамид използва случая, за да поиска отново вътрешният министър Иван Демерджиев да даде обяснения по казуса с полетите на лидера на партията Делян Пеевски. „Оказва се, че на 2 юли се цитира справка, изготвена на 9 юли. Оказа се, че това е пълен фалшификат“, заяви Хамид.

След поредица от процедурни изказвания Доцова обяви, че декларацията на Стоян Тричков е съдържала недопустими квалификации и му наложи дисциплинарното наказание „забележка“. „Декларацията съдържаше думи, които не бяха в добрия тон и имаха оскърбителен характер. Налагам наказание „забележка“ на Стоян Тричков“, заяви Доцова.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че през настоящата парламентарна сесия не е налагано нито едно наказание, въпреки че е имало основания за това. Тя пое ангажимент занапред правилникът да бъде прилаган еднакво спрямо всички народни представители.

След намесата на Доцова напрежението в пленарната зала спадна, а депутатите продължиха работата си по дневния ред.

Премиерът Румен Радев също коментира критиките на опозицията по повод Националната детска болница. Той отхвърли твърденията, че правителството се отказва от проекта, защото в тазгодишния бюджет не са предвидени допълнителни средства. „По-скандално от ситуацията около „Лукойл“ е спекулацията на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били предвидени пари за нея“, заяви Радев.

Той припомни, че през годините проектът не е бил придвижен въпреки управлението на предишните кабинети. „Това го твърдят хората, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница. А и други, които за пет години три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите“, каза премиерът.

Според него средствата за изграждането на лечебното заведение вече са осигурени, а причината да не се предвиждат нови средства в бюджета е липсата на готовност проектът да започне.

Той обвини предходното управление в бездействие и заяви, че към момента липсват ключови етапи за реализацията на проекта. „След 2023 година резултатът е нулев. Няма инвестиционен проект, няма определен проектант, няма разрешение за строеж, няма избран строител. Освен това проектът е блокиран във Върховния административен съд заради обжалвания. Това е резултат от безхаберието и некомпетентността на сглобката“, заяви министър-председателят.

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Радев увери, че кабинетът няма да се откаже от изграждането на Националната детска болница и определи проекта като един от основните приоритети на правителството. „Искам да уверя родителите, лекарите и цялото общество, че сме твърдо решени да излезем от тази правна каша, в която се намира проектът. Ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там, където му е мястото, и ще реализираме Националната детска болница. За нас тя е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки“, заяви премиерът.