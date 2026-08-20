Нов спад на нивото на река Дунав с един сантиметър е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село, нивото се е повишило с 1 см.

Минус 123 сантиметра: Нивото на Дунав при Русе продължава да пада

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера.

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Редактор: Дарина Методиева