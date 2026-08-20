Стратегически ресурси и критични суровини - какво е мястото на България в глобалното състезание за контрол на добива? Темата коментираха директорът на Геологическия институт към БАН проф. Светослав Георгиев и доц. Стефан Велев от Геолого-географския факултет на СУ в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според проф. Георгиев България вече има важни позиции в добива на някои критични суровини, сред които медта и баритът. По думите му страната трябва да поддържа и развива добива на важните за икономиката суровини, дори когато те не са определени като критични в даден момент.

Директорът на Геологическия институт към БАН обясни и разликата между критичните суровини и редкоземните елементи. Списъкът на критичните суровини се определя с европейски регламент и се актуализира периодично. „В момента 49 елемента и минерала са определени като критични, част от тях са групирани и стават 34. Редкоземните елементи са една част от критичните суровини”, посочи той.

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По думите му тези ресурси имат широко приложение - в производството на електроника, компютри и телефони, както и за военната, медицинската и химическата индустрия.

От своя страна доц. Велев посочи, че освен ресурсите, които вече се добиват, страната ни разполага и с находища, които не са експлоатирани. По думите му тези ресурси са част от списъка на критичните суровини, а преоценката им би могла да даде по-ясна картина за реалния потенциал на страната. „Една логична стъпка е преизчисляване на тези запаси. В България има няколко находища на барит. Волфрам - в Родопите. Манган - Варненско”, каза той.

Специалистът заяви, че развитието на сектора е важно и за суровинната независимост на страната. „Без тази тема България не може да осигури своята енергийна, суровинна или частична независимост”, подчерта доц. Велев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова