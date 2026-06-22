Групата на най-развитите страни в света Г-7 обяви, че поема ход към подсигуряване на своята независимост от Китай по отношение на добива и преработката на т.нар. редкоземни елементи и критични суровини и това представлява златен шанс за България. Страната ни има геоложки потенциал, който трябва да използва, за да стане част от веригата на доставки на тези елементи, без които технологичното бъдеще е невъзможно. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS доц. Стефан Велев от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

"Това решение дори закъсня, защото за доминацията на Китай от гледна точка на добив и преработката на суровини, вече и децата знаят за нея. Тя ще доведе до отслабване на всички други държави в икономически аспект, особено в момент, в който нуждата от суровини ще расте."

По думите му, това е единственият шанс свободният свят да гарантира своето бъдеще и заяви, че това е неизбежно. Тези суровини захранват нашето бъдеще за всякакви технологии, включително и изкуствения интелект. Според доцентът твърдо не е възможно да живеем без тях.

В този смисъл той коментира т.нар. Зелена сделка и очакването на някои хора, че светът без мини е възможен.

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"Грешна идея е и все повече доказателства, че има за това, че е грешна или по-скоро - неправилно изпълнена. Не че няма стойност, но беше илюзия. Преходът към Зелена енергия измести фокуса, а не е възможно да има солари и вятърна енергия без мините за полезни изкопаеми, критични суровини."

Що се отнася до България, най-големият проблем тук е, че не се правят проучвания, които да позволят евентуално някой ден да стигнем до добив и преработката.

"От една страна ние имаме традиции в добива на конкретни суровини. Например - мед, олово, цинк. Медта е стратегическа суровина и съпътващите я елементи. Ние имаме доказан запаси, имаме дори мини, които са затворени, но не са изчерпани. Имат остатъчен ресурс и запаси. От друга страна има и суровини, които не са сложени на картата, когато сме проучвали - говорим за редкоземните елементи. Ние не знаем имаме ли или не, колко и къде."

Конкретен пример - добива на манган.

"България е имала традициите и няколко действащи находища на манган. Той се използва широко - батерии, стомани. Неизчерпани находища имаме, има около София, има огромно находище в Североизточна България близо до Варна. Ето - манганът е елемент, който можем спокойно да започнем да добиваме."

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Какво стана на срещата на Г-7 и защо?

Г-7, групата на най-развитите икономики в света, най-накрая изглежда се събуди. Преди седмица организацията най-накрая таргетира може би един от най-фундаменталните проблеми на нашето време и реши, че ще започне работа по опит да се откачи от своята и съответно - нашата, почти пълна зависимост от Китай по отношение на т.нар. редкоземни елементи, ключови за технологичното ни бъдеще.

Страните се събраха и казаха, че нито една държава извън Г-7 и партньорските страни да не доставя повече от 60% от нужните редкоземни елементи и постоянни магнити. Може да звучи малко сухо, но това е документ, който, ако бъде изпълнен с фактическо съдържание, ще ни позволи да видим бъдеще, което зависи от нас и от нашия западен свят, а не от волята и политическата адженда на комунистически Китай. Това беше политиката, сега малко по теорията.

Редкоземните елементи не са „редки“ в смисъл, че почти не се срещат в земната кора. Проблемът е друг: те рядко се срещат в достатъчно високи концентрации, трудно се отделят един от друг и изискват сложна технологична верига — от добив и обогатяване до сепарация, рафиниране и производство на високоспециализирани продукти. Най-важното приложение са постоянните магнити, използвани в електромобили, вятърни турбини, индустриални роботи, дронове, радари, сензори, отбранителни системи и високоефективна електроника.

Затова, когато се говори за редкоземни елементи, реалният въпрос не е само „кой има находища“, а кой контролира цялата верига - от скалата до крайния компонент. Защо Китай е проблем? Защото държи най-важната част от веригата - преработката. Една държава може да разполага с находища, но ако няма капацитет за преработка, сепарация, рафиниране и производство на компоненти, тя продължава да зависи от външен индустриален център. Ще проработи ли идеята и какво означава това за всички нас? Гледайте видеото.

Редактор: Ралица Атанасова