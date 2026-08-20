Столичната община започва дейности по възстановяване и обезопасяване на парк-музей „Врана“, след като комплексът официално беше предаден за стопанисване на местната власт. От Общината уточниха, че макар решението на Министерския съвет за прехвърлянето да е в сила от 7 май, приемателните протоколи са подписани едва на 22 юни.

От местната администрация посочиха, че въпреки забавянето още преди официалното предаване са предприемани аварийни действия. По сигнал на представителите на царското семейство са били отстранени опасни дървета и почистени ключови алеи и подходи към двореца.

Правителството даде парк „Врана“ на Столичната община

„На 11 юни влязохме с над 80 души, тежка и малогабаритна техника. Премахнахме над 30 опасни дървета по алеите от двата подхода към двореца“, обясниха от Столичната община. Причината за спешните действия била и паднало при лошото време сухо иглолистно дърво в непосредствена близост до фасадата на двореца.

Общината е извършила някой необходими действия и след пожара в района миналия месец. В момента се изпълняват предписанията на пожарната, като съвместно със „Софийска вода“ се работи по възстановяването на пожарните кранове и почистването на зоните около границите на имота.

Стотици опасни дървета остават в парка

Експертните огледи са установили значително влошаване на състоянието на растителността през периода, в който паркът не е бил стопанисван от Общината. При предишното му предаване експертиза е установила близо 1000 сухи иглолистни дървета, определени като потенциално опасни.

„При приемането през юни установихме, че повече от две трети от тази растителност е още на терен“, заявиха от Общината. Това ще изисква сериозен допълнителен ресурс, като първата задача е паркът да бъде приведен в безопасно състояние.

След обезопасяването предстои инвентаризация на растителността и изготвяне на дългосрочен план за възстановяване на отделните зони. От Общината подчертаха, че „Врана“ е обект на градинско-парковото изкуство и съхранява редица редки растителни видове.

„Част от тях вече са загубени, но има и такива, които все още са запазени. Поетапно трябва да бъдат възстановени всички знакови зони в парка“, обясниха експертите.

Започна обезопасяването на парк „Врана“

„Врана“ остава затворен за посетители

Паркът все още няма да приема граждани. „Предвиждаме отваряне, едва след като сме сигурни, че растителността е в безопасно състояние“, уточниха от Столичната община.

Охрана има на двата входа на комплекса и тя не е прекъсвана. След бъдещото отваряне на „Врана“ ще бъде обсъдено дали са необходими и допълнителни патрули и охранителни постове във вътрешността на парка.

От Общината посочиха още, че за поддръжката на територията от над 1000 декара са необходими значителни средства, техника и персонал. Вече е внесен доклад до Столичния общински съвет с искане за допълнително финансиране. Към момента дейностите се извършват със собствени средства на Общината.