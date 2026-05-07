Правителството взе решение за промяна в управлението на един от най-емблематичните паркови комплекси в столицата - парк „Врана“. Той, заедно със съседен поземлен имот, вече преминава под управлението на Столичната община.

С решението се предвижда двете територии да бъдат използвани за обществени нужди от местно значение - отдих, спорт, културни и развлекателни дейности, както и за подобряване на качеството на живот в градската среда. Общината ще има възможност да развива и поддържа зелени площи със свободен достъп за гражданите, като същевременно се гарантира опазването на природното разнообразие и редките видове в парка.

Столичната община предава "Врана" на държавата, паркът вече е затворен за граждани

Парк „Врана“ запазва статута си на публична държавна собственост и е признат като недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство от национално значение. В управлението му ще продължат да се прилагат всички режими и ограничения, произтичащи от Закона за културното наследство. Разходите по поддръжката и функционирането на имотите ще бъдат поети от бюджета на СО.

Със същото правителствено решение се извършва и промяна в статута на съседен терен и намиращата се в него сграда. Управлението им се отнема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като сградата преминава от публична в частна държавна собственост, поради отпаднала необходимост от досегашното ѝ предназначение.

Казусът с управлението на парк „Врана“ се развива в продължение на няколко години и преминава през серия от административни и институционални промени между Столичната община, държавата и областната администрация. Първоначално паркът е стопанисван от СО, но в средата на 2025 г. се стига до напрежение между местната власт и държавата относно поддръжката и финансирането му. Общината обявява, че се оттегля от управлението, което поставя въпроса кой ще поеме грижата за обекта.

Правителството отпусна над 1,3 млн. лв. за управление на парк „Врана“

През юли 2025 г. държавата отпуска над 1,3 млн. лева за стопанисване на парка, като управлението е възложено на Областна администрация - София. Това на практика бележи прехвърляне на отговорността от общината към държавата и води до временно затваряне на парка за посетители.

В края на август 2025 г. парк „Врана“ официално преминава под управлението на областния управител, като се обявява намерение за по-активно поддържане и развитие на територията. В същото време достъпът за граждани остава ограничен или затворен заради организационни и административни процедури.

През 2026 г. правителството предприема нова стъпка, като променя статута на парк „Врана“ от частна в публична държавна собственост. Това решение има за цел да улесни управлението и да даде възможност за по-ясно разпределение на отговорностите.

Парк „Врана“ премина под управлението на Областна администрация – София, входът ще бъде свободен

Малко по-късно се взема и политическо решение Столичната община да получи правомощия да управлява парка и съседни терени с цел превръщането му в достъпна зелена зона за обществено ползване, при спазване на режима за културно наследство.

Редактор: Цветина Петкова