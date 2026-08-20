Двама души са открити мъртви в Стара планина през последното денонощие. И в двата случая смъртта не е настъпила вследствие на инцидент, свързан с планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба към БЧК.

Единият починал е мъж на 60 години. След подаване на сигнал до мястото бил изпратен медицински хеликоптер, но пристигналият екип само констатирал смъртта на мъжа.

Мъж загина при преход в района на Мальовица, друг пострада

Друг фатален случай е регистриран в района под връх Ком в Западна Стара планина. На сигнала се отзовали екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На фона на засиления интерес към преходите спасителите напомнят туристите да планират внимателно маршрутите си и да предвиждат достатъчно време за преминаването им. Препоръчително е да носят достатъчно вода и резервна батерия за телефона си, както и да избягват самостоятелните преходи.

Спасители съветват: Не подценявайте планината и не тръгвайте неподготвени

Ако все пак тръгнат сами, е важно предварително да уведомят близък човек за маршрута си и периодично да подават информация къде се намират. Условията за туризъм в планините днес са много добри, допълват от Планинската спасителна служба.

Редактор: Цветина Петкова