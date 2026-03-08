44-годишен мъж е починал вчера в района на Еленино езеро и Петлите в долината на Мальовица, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА. Според спасителите на мъжа му е прилошало по време на преход в планината. Въпреки оказаната долекарска помощ и извикания хеликоптер, той не е успял да оцелее.

Друг турист е пострадал в района на Йончево езеро, където е получил травма на коляното. Планинските спасители са съдействали за безопасното му извеждане от планината.

С настъпването на по-топлото време ПСС отчита увеличен поток от туристи и по-интензивна работа на спасителите. От службата призовават всички, които планират преходи, да бъдат внимателни и да се придвижват само по обозначените маршрути, като се съобразяват със зимната маркировка.

Условията за туризъм в планините днес са добри. Температурите варират между -6° и 3°, а лавинната опасност за момента е ниска. Съоръженията в курортите работят нормално, посочиха от ПСС.

ПСС отново напомня на планинарите да планират внимателно преходите си и да бъдат подготвени за променливите планински условия.