Мъж на 62 години е загинал след удар в дърво извън очертанията на пистите над Банско, съобщиха от ОД на МВР в Благоевград.

Сигналът за пострадал мъж на пистата в ски зона "Банско" е постъпил след 17:00 часа в сряда, съобщи кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова. При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал.

Трима скиори са затрупани от лавини в Алпите

Полицейските служители са установили, че мъжът е 62-годишен чужд гражданин, който по данни на други хора на място, карайки ски излязъл от очертанията на пистата и се ударил в дърво.

От полицията допълниха, че за случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова