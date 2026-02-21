Трима скиори са загинали при падането на лавини в австрийските Алпи. Две от жертвите били открити в курорта Санкт Антон ам Арлберг. Други трима са пострадали при инцидента. Германски скиор е загинал при подобен случай в Тирол.

Мъжът се спускал извън пистата заедно с 16-годишния си син, който оцелял, но е със сериозни наранявания. През последните дни в някои части на Тирол падна повече от 40 сантиметра пресен сняг.

Двама скиори загинаха, затрупани от лавина във Френските Алпи

Властите предупредиха, че продължава да има опасност от образуване на лавини. Само в сряда бяха регистрирани повече от 30 лавини в Тирол. Трима души загинаха тогава там и в съседната провинция Форарлберг.

Редактор: Цветина Петкова