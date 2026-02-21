Снимка: iStock
-
Масирана руска атака с дронове рани двама души в Одеса
-
Продължава обискът в дома на Андрю Маунтбатън-Уиндзор
-
Франция преживява исторически период на валежи
-
Международни анализатори изразиха скептицизъм към формата на преговорите в Женева
-
Нова размяна на удари между Русия и Украйна, изстреляни са стотици дронове
-
Европейски цифров портфейл и QR паспорт на дрехите: Какво означават за потребителите
Други трима са пострадали при инцидента
Трима скиори са загинали при падането на лавини в австрийските Алпи. Две от жертвите били открити в курорта Санкт Антон ам Арлберг. Други трима са пострадали при инцидента. Германски скиор е загинал при подобен случай в Тирол.
Мъжът се спускал извън пистата заедно с 16-годишния си син, който оцелял, но е със сериозни наранявания. През последните дни в някои части на Тирол падна повече от 40 сантиметра пресен сняг.
Двама скиори загинаха, затрупани от лавина във Френските Алпи
Властите предупредиха, че продължава да има опасност от образуване на лавини. Само в сряда бяха регистрирани повече от 30 лавини в Тирол. Трима души загинаха тогава там и в съседната провинция Форарлберг.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни