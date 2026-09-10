Остават 45 дни до президентските избори. Очаква се днес да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.



По-рано през седмицата беше учреден и Инициативният комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в президентските избори



Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.

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Редактор: Станимира Шикова