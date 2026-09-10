Снимка: БГНЕС
-
„Демократична България” иска изслушване на ДАНС заради данни за обучение на руски военни у нас
-
Кой ще спечели битката за „Дондуков” 2
-
Тръмп обеща по 5000 долара за всеки американец при победа на републиканците през ноември
-
Скандал в Бундестага след победата на „Алтернатива за Германия“
-
Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия, каза норвежкият премиер
-
Правителството обяви създаването на мегаагенция за пътна безопасност (ОБЗОР)
Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в ЦИК
Остават 45 дни до президентските избори. Очаква се днес да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.
По-рано през седмицата беше учреден и Инициативният комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в президентските избори
Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.
ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА БИТКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни