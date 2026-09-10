Мъж твърди, че е останал без автомобила си, след като при опит да го регистрира, разбира, че колата се издирва във Франция. Автомобилът е прибран от „Пътна полиция", но няколко месеца по-късно Янко Черкезов разбира, че той вече има нова регистрация.

„След като оправих автомобила, реших да го регистрирам, за да го ползвам, защото е електрически. От КАТ - Сливен ми казаха, че е откраднат и направиха проверка“, разказва Черкезов.

По думите му автомобилът първоначално бил прибран в сервиз, а след това от КАТ го преместили на полицейски паркинг, където останал около два месеца.

По-късно Черкезов разбрал, че колата вече е с нова регистрация и е свързана с автокъща в града. Според него началникът на КАТ също бил изненадан от видяното в документите и разпоредил да бъдат прегледани записите от камерите, за да се установи как е извършена регистрацията.

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От полицията казали на Черкезов, че автомобилът е върнат на френския собственик. Той обаче твърди, че записите от камерите показват друго.

„Записи показват, че хора, които отишли на място в деня на регистрация, се представили за французи. Дали са били там да регистрират, или само за параван, нямам идея“, казва той.

Междувременно на Черкезов се обадил служител на полицията, който поискал да закупи автомобила от автокъщата. От КАТ - Сливен заявили, че колата е върната лично на собственика, който след това я продал на автокъща, откъдето били предприети действия за регистрацията му. По-късно обаче от „Пътна полиция“ се усъмнили в редовността на документите и прекратили регистрацията, поискана от автокъщата.

Към момента по случая се извършва прокурорска проверка. Янко Черкезов остава без автомобила си и настоява да се изясни как колата е била предадена и на кого.