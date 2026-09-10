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Общо 13 автомобила са засегнати от огъня
Колите, пламнали в два съседни столични квартала – „Лагера” и „Хиподрума”, вероятно са умишлено запалени. Такова мнение изразиха в ефира на „Здравей, България” свидетели на случилото се. Инцидентът е станал около 02.00 ч. в нощта срещу сряда. Общо 13 автомобила са засегнати от огъня – 10 са напълно изгорели, а други 3 са частично обгорели. От СДВР съобщиха, че случаят се разследва.
„Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Деца на около 15-16 години са снимали подозрителни лица в района, коиато може би са извършителите на посегателството. Видеозаписите от камерите в близост са предадени на полицията”, обясни жителят на квартала Стефан Геков.
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„Подадох сигнал на телефон 112, след като видях дим. Пожарната, според мен, доста се забави - дойде около 20 минути след обаждането ми. Когато звъннах, горяха 1-2 коли, а докато дойдат огнеборците, огънят вече беше обхванал пет автомобила. Кварталът ни е спокоен, затова предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж”, смята Николай Вежаров.
Стажант-репортер: Пламена ДимитроваРедактор: Габриела Павлова
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