Остър скандал в германския Бундестаг след изборната победа на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт. Канцлерът Фридрих Мерц нарече партията на Алис Вайдел „разрушителна сила“ и заяви, че политиката ѝ за „ремиграция“ би засегнала милиони хора с мигрантски произход. По думите му това би било равносилно на „етническо прочистване“ сред квалифицираните работници.

Вайдел отвърна, че германците са показали на изборите, че времето на Мерц изтича. Спорът стана толкова шумен, че председателят на Бундестага заплаши да отстранява депутати от залата.

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На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Берлин Мерц предупреди, че опитите за забрана на „Алтернатива за Германия“ няма да „решат проблема“.

"Аз съм и оставам скептичен по отношение на това дали такава забрана би била успешна. Разбира се, можем да продължим да разглеждаме този въпрос. Но според мен това е много висока пречка, която трябва да се преодолее. Освен това не вярвам, че забраната на тази партия би решила проблема, който нейните избиратели в Германия възприемат. Именно затова смятам, че приоритетът в отношенията с „Алтернатива за Германия“ трябва да бъде политическата конфронтация с тази партия и опитът да се върнат нейните избиратели към политическия център – включително към ХДС, и да им се предложи убедителна политическа алтернатива, която да взема на сериозно техните страхове и резерви по отношение на настоящата политика", заяви германският канцлер.

Редактор: Цвета Лазаркова