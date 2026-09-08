Какво стои зад пробива на крайната десница в Германия и как това ще се отрази на Европа?

След като „Алтернатива за Германия“ спечели убедително изборите в Саксония-Анхалт, на партията не ѝ достигат само три места, за да има мнозинство и да състави самостоятелно правителство.

„Алтернатива за Германия“ печели убедително изборите в Саксония-Анхалт, но не е ясно дали ще има абсолютно мнозинство

В понеделник пресконференция дадоха съпредседателите на „Алтернатива за Германия“ и водещият кандидат на партията в Саксония-Анхалт – Улрих Зигмунд. На нея стана ясно, че що се отнася до правителството на регионално ниво, съпредседателката Алис Вайдел вече е готова за властта, но спирачката леко дърпа Улрих Зигмунд. Още в нощта на изборите той каза, че в краен случай не са изключени нови избори.

Сега дава ясно да се разбере, че ще се бори да състави правителство, но при определени условия, и не е готов да направи нито крачка назад от намеренията си, ако стане премиер.

Два сценария

Единият сценарий е да се преговаря със Сара Вагенкнехт, лидерка на крайно лявата популистка партия, която е готова по някакъв начин да работи с „Алтернатива за Германия“.

Вторият сценарий е Улрих Зигмунд да протегне ръка към всички партии. Очаква се обаче никой да не поеме тази ръка.

Друг сценарий се появи още в началото на юли. Според разследване на „Велт“ още тогава от „Алтернатива за Германия“ са работили по план Б, ако нямат пълно мнозинство. Той предвижда да се преговаря с депутати от различни партии, за да могат те да се присъединят и да подкрепят „Алтернатива за Германия“.

Според „Билд“ става дума основно за депутати на Християндемократическия съюз, като целта е не само да бъде съставено правителство, но и да се подкопаят позициите на Християндемократическия съюз.

В понеделник управляващите на две пресконференции – на християндемократите и на социалдемократите – дадоха да се разбере, че са готови за по-сериозни и по-бързи крачки към реформи. Има обаче един проблем – не е изключено новото предоговаряне на вече планирани реформи да доведе до допълнително напрежение в управляващата коалиция.

Още в нощта след изборите се появиха спекулации, че е възможно да се стигне дотам канцлерът Фридрих Мерц да подаде оставка. Вече се появиха и имена на евентуални негови заместници.

Кой за кого гласува

Според журналиста Александър Детев от българска редакция на „Дойче веле” впечатление прави разбивката по възрастови групи на гласуването в Саксония-Анхалт.

„Християндемократите получават 5% сред гласувалите под 25 години. Те са партията на възрастните. „Алтернатива за Германия“ е първа с над 40%, следвана от левицата и от зелените. Младите избиратели под 25 години гласуват в крайно дясно и крайно ляво”, коментира Детев.

„Улрих Зигмунд, който е на 35 години, е звезда в TikTok от близо 10 години. Много е активен", коментира Детев.

„Големите партии в Германия трябва много сериозно да преосмислят къде се позиционират те, защото по всичко личи, че бъдещето на дясното и лявото отива в полюсите, не в центъра”, смята Детев.