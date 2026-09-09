Депутатите от “Прогресивна България” внесоха своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Кандидатите отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност.

“Прогресивна България” издига кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност. Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации.

20 кандидати за изборни членове на ВСС са предложени от квотата на съдиите

От партията уточниха, че продължават разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Предложенията на “Прогресивна България” са разпределени по колегии, както следва:

Съдийска колегия:

Силвия Димитрова Цанова

Калин Кирилов Баталски

Иван Христов Ранчев

Петьо Димитров Славов

Михаил Александров Малчев

доц. д-р Анета Методиева Антонова

Прокурорска колегия:

проф. д-р Екатерина Салкова Гетова

Иван Георгиев Калибацев

Милена Асенова Карагьозова

Стефан Емилов Милев

Красимир Стефанов Комсалов

Пълният списък на кандидатите ще бъде публикуван в сайта на Народното събрание след проверка на техните документи за съответствие.

Редактор: Габриела Павлова