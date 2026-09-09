Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, уточняват от партията
Депутатите от “Прогресивна България” внесоха своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
Кандидатите отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност.
“Прогресивна България” издига кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност. Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации.
20 кандидати за изборни членове на ВСС са предложени от квотата на съдиите
От партията уточниха, че продължават разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.
Предложенията на “Прогресивна България” са разпределени по колегии, както следва:
Съдийска колегия:
Силвия Димитрова Цанова
Калин Кирилов Баталски
Иван Христов Ранчев
Петьо Димитров Славов
Михаил Александров Малчев
доц. д-р Анета Методиева Антонова
Прокурорска колегия:
проф. д-р Екатерина Салкова Гетова
Иван Георгиев Калибацев
Милена Асенова Карагьозова
Стефан Емилов Милев
Красимир Стефанов Комсалов
Пълният списък на кандидатите ще бъде публикуван в сайта на Народното събрание след проверка на техните документи за съответствие.Редактор: Габриела Павлова
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