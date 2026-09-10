Поемането на нов дълг до 367 милиона евро ще обсъди на днешното си заседание Столичният общински съвет. С парите се предлага да бъдат закупени нови превозни средства за градския транспорт.

София осигурява 41,8 млн. евро за нови трамваи и електробуси



Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на бул. „Христо Ботев“, изграждането на бул. „Копенхаген“, разширението на бул. „Ломско шосе“ и рехабилитацията на бул. „Джеймс Баучер“.

Редактор: Станимира Шикова