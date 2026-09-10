Снимка: БГНЕС
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Вижте за какво ще бъдат използвани парите
Поемането на нов дълг до 367 милиона евро ще обсъди на днешното си заседание Столичният общински съвет. С парите се предлага да бъдат закупени нови превозни средства за градския транспорт.
София осигурява 41,8 млн. евро за нови трамваи и електробуси
Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на бул. „Христо Ботев“, изграждането на бул. „Копенхаген“, разширението на бул. „Ломско шосе“ и рехабилитацията на бул. „Джеймс Баучер“.
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