Столичният общински съвет ще разгледа доклад за увеличаване на капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт” ЕАД с близо 41,8 милиона евро. Целта на мярката е спешно изплащане на предвидените аванси по вече сключени договори, за да се избегне рискът от тяхното прекратяване.

Заради липсата на държавен бюджет за 2026 г., която бави и приемането на бюджетите на общините, досега финансирането се отлагаше. Наближаващите крайни срокове по договорите обаче изискват своевременно осигуряване на средствата.

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Механизмът, предлаган от зам.-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, както и от общински съветници, предвижда Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции. Средствата ще отидат единствено за авансови плащания за закупуването на 20 нови нископодови климатизирани съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса, 35 12-метрови тролейбуса и 50 нови бързозарядни електробуса, заедно с общо 16 зарядни станции.

Новият подвижен състав ще даде възможност на общината да изпълни решението на СОС за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 нови линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други две.

„Тази модернизация е от критично значение за София, тъй като в момента едва 67 от над 200 трамвая в града са в рамките на стандартния си 30-годишен експлоатационен период. Останалите превозни средства са амортизирани и не отговарят на съвременните изисквания за ниски нива на шум, климатизация и достъпна среда. Чрез придобиването на новия подвижен състав не само ще се подобрят условията по съществуващите линии, но и ще се създадат условия за разкриване на изцяло нови транспортни връзки и за замяна на досегашни автобусни линии с екологичен, нулевоемисионен електротранспорт”, се посочва в мотивите на вносителите на доклада.

Редактор: Мария Барабашка