В проекта за държавен бюджет за 2026 г. липсват 25,4 млн. евро за обезпечаване на транспорта в столицата, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

От СО настояват държавата да изпълни ангажимента си за охраната на метрото (11,8 млн. евро) и за субсидия по европейския регламент (13,6 млн. евро).

В официално становище до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев общината иска спешна ревизия на бюджетните параметри, за да се предотврати рискът от криза в транспортната система. Настоява се "правителството да запълни пропастта между заявените в програмата си амбиции за „модерна транспортна система“ и недостига от 25 млн. евро, който поставя под реален риск придвижването на стотици хиляди столичани".

35 чуждестранни шофьори работят в столичния градски транспорт

"Недопустимо е критична инфраструктура от национално значение, обслужваща над 1 милион пътувания дневно, да бъде поставена под риск поради липса на адекватно държавно съфинансиране", коментира заместник-кметът по транспорт на столицата Виктор Чаушев. Той отбелязва, че липсата на мерки в бюджета за 2026 г. поставя под пряка заплаха сигурността на пътниците и транспортната услуга.

Столичната община настоява за прилагане на европейските принципи за адекватно субсидиране съгласно Регламент 1370/2007 и предлага справедлив модел на споделена отговорност 50:50 между община и държава. Общината вече осигури 15 млн. евро за покриване на стари задължения, но настоява държавата да изпълни своята отговорност чрез адекватен размер на субсидията по европейските регламенти (увеличение от 70 на 83,6 млн. евро), навременно компенсаторно финансиране за картите с намаления на правоимащите граждани, общо държавно съфинансиране от 153,25 млн. евро, включително изравнителните плащания за предходната година.

Редактор: Цвета Лазаркова