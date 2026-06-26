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Те са добре адаптирани и дисциплинирани, каза директорът на Столичния автотранспорт
Недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство както за София, така и за цяла Европа. За да се справи с проблема, „Столичен автотранспорт“ назначава 25 чуждестранни водачи, а още 15 кандидати са се включили в програмата за безплатно обучение за категория D срещу ангажимент за работа в дружеството за срок от три години.
Директорът на Столичния автотранспорт Стилян Манолов обясни в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че този проблем съществува от близо 4 години насам. Проучване на Международния автомобилен съюз сочи, че от 2022 г. броят на незаетите работни места на шофьори в Европа е нараснал с 54%, подчерта той. Очаква се до 2028 г. този недостиг да 2,5 пъти по-висок, допълни директорът на Столичния автотранспорт.
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Манолов обясни, че в търсене на решение на този проблем у нас, се е стигнало до назначаване на чуждестранни работници. Първите са пристигнали у нас през 2024 г. В Столичния автотранспорт към момента работят общо 35 чуждестранни граждани – те са от Узбекистан, всички са правоспособни шофьори, добре са се адаптирали към средата, каза още той. Манолов допълни, че става дума за мъже, които са дисциплинирани и добре възпитани.
Експертът каза, че ключов проблем в градския транспорт е липсата на модернизация на превозните средства и най-вече на автобусите. И подчерта, че често се налага те да влизат за сервиз в гаражите, което създава допълнителни проблеми.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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