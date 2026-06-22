Недостигът на шофьори в градския транспорт продължава да бъде сериозно предизвикателство както за София, така и за цяла Европа. За да се справи с проблема, „Столичен автотранспорт“ назначи 25 чуждестранни водачи, а още 15 кандидати се включиха в програмата за безплатно обучение за категория D срещу ангажимент да работят в дружеството три години.

Ивайло Георгиев е шофьор в столичния градски транспорт от 12 години. Той споделя, че обича професията си, но посочва тежкия трафик и лошото състояние на част от пътната инфраструктура като едни от най-големите предизвикателства в работата.

Макар да управлява сравнително нов автобус, много от колегите му работят с превозни средства на повече от 20 години и над милион и половина километра пробег. Честите технически проблеми налагат извънредни ремонти на спирачни, въздушни и климатични системи, което води до промени в графиците и допълнително натоварване на водачите. Според него липсата на достатъчно средства за обновяване на автопарка е основна причина за текучеството на кадри.

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Данни на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) показват, че в Европа има около 105 000 незаети позиции за шофьори на градски и междуградски автобуси – близо 10% от необходимия персонал. Недостигът е нараснал с 54% спрямо 2022 г., а прогнозите са до 2028 г. незаетите места да достигнат 275 000. Тенденцията се наблюдава и в София. От началото на годината са се пенсионирали 122 шофьори, като все по-малко от тях избират да продължат работа след навършване на пенсионна възраст.

„В България, както и в Европа, се опитваме да противодействаме на тези процеси чрез по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и активни кампании за набиране на персонал. Това обаче не е достатъчно. Необходима е по-сериозна структурна промяна и по-ефективно използване на наличния ресурс“, посочи Манолов.

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Той коментира и финансовото състояние на дружеството, като отхвърли твърденията, че то е губещо. „През 2025 г. намалихме задълженията си към доставчици с над 5 млн. лв. и реализирахме печалба. В същото време към края на май 2026 г. Столична община ни дължеше над 14 млн. евро, като по-голямата част от сумата беше изплатена едва в началото на юни след повече от шест месеца забавяне“, заяви той.

Редактор: Ралица Атанасова