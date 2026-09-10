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Как технологиите променят пазара на труда?
Очаква ли се мащабна безработица заради изкуствения интелект и как трябва да се подготвят хората за промените на пазара на труда? Темата коментира технологичният предприемач и експерт по организационно развитие Вергиния Накова в ефира на „Здравей, България“.
Наскоро тя публикува в социалните мрежи пост, в който отправя послание към младите хора да започнат да трупат практически опит още преди да завършат университет.
По думите ѝ технологичната промяна вече е толкова мащабна, че хората извън тези среди трудно могат да оценят нейния потенциал и скорост. Накова уточни, че не говори за сценарий на глобална безработица заради изкуствения интелект. Според нея обаче начинът, по който работим и живеем, неизбежно ще се променя.
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Ключово умение в тази среда ще бъде адаптивността. „Моето послание е хората да станат по-гъвкави“, каза Накова.
Според нея все повече професии изискват придобиване на нови знания и умения, което прави ученето през целия живот все по-важно.
„Моята работа през последните 20 години е да трансформирам бизнеса организационно и дигитално. Виждам отвътре какво се случва. HR мениджъри сами си правят приложения за заплати и отпуски, адвокати - също. Програмирането вече няма да бъде отделна професия, а основно бизнес умение – боравене с дигитални инструменти, такива, каквито ги познаваме сега, и такива, които ще се появят в бъдеще“, каза още Накова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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