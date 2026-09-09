Предстоящото въвеждане на дистанционно отчитане на водомерите от 1 януари 2027 г. вече предизвиква жалби от граждани. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в предаването „Пресечна точка“. Основният проблем е свързан с недостатъчната информираност на домакинствата за изискванията към новите устройства.

„Имаме жалби от граждани, които са си купили много по-евтин водомер от строителен хипермаркет, след което се оказва, че той не може да бъде използван и са били принудени отново да си купят нов водомер за топлата вода“, обясни Делчева. По думите ѝ цената на водомерите, предлагани от топлинните счетоводители, е около 50-60 евро, докато в строителните хипермаркети могат да бъдат намерени и за около 22 евро. От бранша уточняват - не сме длъжни да купим умните устройства от топлинния си счетоводител, но задължително те трябва да бъдат одобрени от него.

Допълнителен разход са уредите за дялово разпределение на отоплението. При някои домакинства общата сума за подмяната може да надхвърли 200 евро. Заради финансовата тежест омбудсманът е предложила на министъра на енергетиката да бъде обсъдена възможност за подпомагане на домакинствата с ниски доходи.

Друг проблем според Делчева е свързан с избора на топлинен счетоводител. Различните компании използват различен софтуер за дистанционно отчитане, което може да затрудни смяната на доставчика и да доведе до необходимост от подмяна на устройствата.

„Гражданите са закрепени към един и същ топлинен счетоводител, защото те използват определени софтуери, за да отчитат дистанционно нашите уреди“, поясни тя. И добави, че са получили и около 200 жалби за изравнителните сметки за парното.

Изтича срокът за подаване на жалби към "Топлофикация София"

Делчева коментира и новата методика за определяне на минималната работна заплата. Според нея е важно правилата да бъдат ясни и разбираеми, тъй като размерът на минималното възнаграждение пряко засяга доходите на хиляди хора. „Това не е просто една цифра, която ще влезе в постановление на Министерския съвет. Това са пари на хора, с които трябва да се издържат през месеца“, смята Делчева.

Омбудсманът уточни, че е сезирала Конституционния съд заради процедурата, по която предишната формула за минималната заплата е била променена. Сега тя очаква новата методология да бъде подробно разписана и подложена на достатъчно обществено обсъждане.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова