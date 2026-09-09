Българската агенция по безопасност на храните не допусна до пазара на Европейския съюз две пратки с десертно грозде и чушки заради наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания, част от въведения засилен контрол на пресни плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар,

Пратката с десертно грозде е от Турция и е с общо количество 19 200 кг. Тя ще бъде върната в страната на произход. Втората пратка съдържа 9 502 кг чушки от Република Северна Македония, които ще бъдат насочени за унищожаване. Двете несъответствия са засечени в рамките на засиления контрол, който цели недопускането на опасни храни в търговската мрежа.

БАБХ спря над 16 хил. килограма десертно грозде с пестициди от Турция

До момента инспекторите са спрели общо пет пратки десертно грозде от Турция с общо тегло над 53 тона. По същата линия до пазара не са допуснати и две пратки чушки от Република Северна Македония, чието количество е над 21 тона.

От БАБХ посочват, че засилените проверки на пресните плодове и зеленчуци продължават. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на ведомството – 0700 12 299.

Редактор: Мария Барабашка