Над 16 хиляди килограма десертно грозде с пестициди от Турция бяха спрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Пратката с общо количество 16 300 кг, разпределени в 2904 касетки, не бе допусна до пазара на Европейския съюз и бе върната на изпращача.

БАБХ спря над 17,5 тона грозде от Турция с наднормени остатъци от пестициди

БАБХ продължава да извършва засилен контрол върху пресните плодове и зеленчуци за гарантиране безопасността на храните, проследимостта и установяването на реалния произход на предлаганите на пазара продукти.

Редактор: Цвета Лазаркова