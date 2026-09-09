Министерският съвет предостави индивидуално изключение (дерогация) на „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД от ограниченията на Европейския съюз за доставки за Русия, за да може дружеството да достави на „Росатом Сервис“ АД в Русия изделия, предназначени за влагане в контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от правителствената пресслужба.

С предоставената дерогация „Булмашинъри Ентерпрайсис“ ООД ще може да достави на „Росатом Сервис“ АД в Русия 288 броя заварени шестоъгълни тръби от неръждаема стомана, както и три броя образци (пробни тела) от неръждаема стомана. Образците са предназначени за провеждане на задължителните изпитвания на механичните свойства на метала, използван при производството на тръбите.

АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок

Изделията са предназначени за влагане в контейнери за съхранение на отработено ядрено гориво за нуждите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Според решението на Министерския съвет доставката е пряко свързана с осигуряването на безопасната експлоатация и нормалното функциониране на централата.

В края на миналата седмица премиерът Румен Радев каза, че отпадането на санкциите срещу Русия, отнасящи се за доставките на петрол, е въпрос на общоевропейско решение. Това отговори той на въпрос на народния представител от „Възраждане“ Костадин Костадинов относно възможността за внасяне на евтин петрол от Русия и отпадане на санкциите в частта, касаеща доставките на петрол. „България може да допринася много повече за своята икономика, на нашите съседи, на съюзниците, ако внасяме петрол директно от Русия“, заяви Румен Радев. Той поясни, че това е така, защото понякога петролът може да премине и през четири пролива, колкото и да са рискови те.

Редактор: Цвета Лазаркова