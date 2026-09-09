По-ниските цени ще дойдат от по-доброто производство и по-добрата структура на преразпределението. Това коментира в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS изпълнителният директор на „Активни потребители” Богомил Николов.

Според него проблемът с високите цени не се решава чрез административно определяне или натиск.

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„Той се разпростира по цялата верига. КЗК го каза най-добре - има структурни проблеми на пазара на храни, особено при плодове, зеленчуци, мляко и месо. Това са четирите болни сектора. Трябва да се вдигне производството”, смята Николов.

За „справедливата стойност” той коментира, че винаги когато има някакъв вид регулация, се търсят вратички тя да се заобиколи.

Николов приема като положително, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата е резултат от постигнат консенсус между работодатели и синдикати, но го намира за прекалено сложен и труден за разбиране от обикновения човек. Николов подчерта, че по-важна е покупателната способност.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова