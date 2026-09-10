Обучението на полигон за кандидат-шофьорите отново да стане задължително – това е една от обсъжданите идеи за повишаване на безопасността на пътя у нас. В ефира на „Здравей, България“ Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилиста заяви, че подобна мярка би била полезна, но постави въпроса за реалната възможност да бъде приложена.

По думите му автошколите в момента сами наемат подходящи терени и ги оборудват и разчертават за практическо обучение. Според Иванов това са по-скоро импровизирани учебни площадки, отколкото специализирани полигони.

Какво ще представлява приетият от кабинета План за подобряване на пътната безопасност

Той посочи, че изграждането на модерни полигони във всеки областен град би изисквало сериозни инвестиции и специализирана инфраструктура за упражнения като аквапланинг и контрол при поднасяне на автомобила.

Повече гледайте във видеото.