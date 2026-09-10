Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена.

Вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гост и на официалния прием, даден от държавния глава на Франция.

„ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Радев и президента Макрон

"Това не е обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно - то отваря вратата към едно наистина дълбоко и взаимноизгодно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа и технологична екосистема. България вече е важна част от нея", заяви премиерът Радев.

По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.

Снимка: МС

Премиерът подчерта още, че „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се компании в областта на космическите технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската фирма вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Снимка: МС

„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.

Снимка: МС

Редактор: Цвета Лазаркова