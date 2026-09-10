Снимка: Правителствена пресслужба
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Министър-председателят ще проведе редица двустранни срещи
Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена.
Вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гост и на официалния прием, даден от държавния глава на Франция.
„ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Радев и президента Макрон
"Това не е обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно - то отваря вратата към едно наистина дълбоко и взаимноизгодно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа и технологична екосистема. България вече е важна част от нея", заяви премиерът Радев.
По думите му подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.
Снимка: МС
Премиерът подчерта още, че „ЕндуроСат“ е една от най-бързо развиващите се компании в областта на космическите технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската фирма вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.
По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
Снимка: МС
„Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа“, напомни още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии, именно космическата наука, изследвания и индустрия, са ключови сфери за нейното постигане.
Снимка: МСРедактор: Цвета Лазаркова
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