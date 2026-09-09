Българската компания „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на българския премиер Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Подписването идва в момент, когато Европа все по-настойчиво поставя въпроса за собствената си технологична и стратегическа независимост в Космоса. Именно това е и една от големите теми на международната среща на върха в Париж. Форумът събира около 2000 участници, близо 120 чуждестранни делегации, политици, учени, астронавти и представители на космическата индустрия. Сред големите въпроси на срещата са и кой ще определя правилата в Космоса, как Европа ще запази независим достъп до него и как да бъдат управлявани все по-натоварените орбити. България идва на тази среща с все по-видимо присъствие в европейската космическа индустрия.

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Премиерът Румен Радев каза, че това не е обикновено споразумение за партньорство. „Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и Космоса“, посочи Радев. Той допълни, че не случайно споразумението е било подписано в негово присъствие и това на френския президент. „Това, което споделихме с президента Макрон, е дали той би предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета „Ариан 6“, за да изстреля своите спътници“, каза още премиерът.

Утре министър-председателят ще проведе редица двустранни срещи и ще посети центъра за данни на „Eclairion“. Във водената от Радев делегация са включени също вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.