Европейската комисия предложи законодателен акт за жилища на достъпни цени. Целта му е да подпомогне на държавите членки и градовете да подобрят достъпността и предлагането на жилища в районите, където натискът върху пазара е най-силен, уточняват от комисията.

Посочва се, че в някои градове и популярни туристически дестинации все по-широкото използване на жилища за цели, различни от постоянно обитаване, може допълнително да ограничи предлагането и да повиши цените. Актът за жилищата на достъпни цени отчита именно местния характер на тези проблеми. Той дава на публичните органи необходимата правна сигурност, когато решат да предприемат действия, съобразени с местните особености и в рамките на правото на ЕС.

Европейската комисия обмисля ограничения за Airbnb и вторите жилища заради кризата с имотите в ЕС

Актът създава първата обща европейска рамка за оценка на мерки, свързани с жилищния пазар, които засягат единния пазар.

Изборът на конкретни политики в областта на жилищното настаняване продължава да бъде отговорност на националните, регионалните и местните власти, казват още от ЕК. Актът има за цел да осигури правна яснота на органите, когато решат да предприемат действия в райони със сериозен недостиг и проблеми с достъпността на жилищата, като същевременно защитава единния пазар и изцяло зачита принципа на субсидиарност.

Удар по краткосрочните наеми ли са новите правила, които се обсъждат в ЕК

Предложението е придружено от Препоръка относно достъпността и предлагането на жилища в райони със силен натиск върху жилищния пазар. Тя подпомага усилията на властите за увеличаване на предлагането на жилища там, където нуждата е най-голяма, включително чрез по-бързи процедури за планиране и издаване на разрешения за ново строителство, обновяване и преустройство на сгради, както и чрез улесняване на инвестициите.

Редактор: Ина Григорова