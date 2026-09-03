Европейската комисия подготвя нови правила, които ще позволят на националните и местните власти да ограничават краткосрочните наеми и покупката на жилища и земя, когато това допринася за недостиг на достъпни домове. Мерките са част от подготвяния от Брюксел план за справяне с жилищната криза, при която цените на имотите в ЕС се увеличават значително по-бързо от доходите, информира EuroNews.

Според данни на Европейския съюз между 2015 и 2025 г. цените на жилищата са се повишили с 64,9%, а наемите- с 21,8%. За близо 10% от хората, живеещи в градовете в ЕС, разходите за жилище вече надхвърлят 40% от разполагаемия им доход. Например в Лисабон, Барселона и Прага местни жители все по-често посочват краткосрочните туристически наеми като един от факторите, които изваждат жилища от дългосрочния пазар и допълнително увеличават цените.

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Новите правила няма да означават обща забрана за платформи като Airbnb. Ограниченията ще могат да се въвеждат само в райони, за които има доказателства за сериозен недостиг на жилища и проблем с достъпността им. Особено внимание се предвижда за оператори, които управляват множество имоти като туристически места за настаняване. В същото време възможността човек да отдава собственото си основно жилище за кратки периоди ще бъде защитена.

От Европейската комисия признават, че ограничаването на краткосрочните наеми и вторите жилища няма да реши само по себе си недостига на жилища в Европа. Сред останалите проблеми са високите разходи за строителство и земя, ограниченията при планирането и бавните процедури за издаване на разрешителни. Брюксел подготвя и пакет за опростяване на правилата, който трябва да улесни строителството. Планът за жилищната политика на Европейската комисия се очаква да бъде представен на 9 септември.

Редактор: Ралица Атанасова