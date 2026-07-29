Почти всички жилищни сгради в България може да бъдат задължени да имат оценка за енергийната си ефективност. Това предвиждат предложените от правителството промени в Закона за енергийната ефективност, които са публикувани за обществено обсъждане. Според проекта при продажба или отдаване под наем на имот енергийните характеристики ще трябва да бъдат посочвани в обявите и предоставяни на бъдещите купувачи или наематели.

В ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS енергийният експерт Драгомир Цанев обясни, че подобно изискване отдавна съществува в европейското законодателство, но в България практическото му прилагане изостава. По думите му проблемът е, че издаването на енергиен сертификат е скъпа и сложна процедура, която включва обследване на сградата, анализ на потреблението на енергия и изготвяне на препоръки за подобрения.

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От Националната асоциация на строителните предприемачи приветстваха намерението да бъдат създадени финансови стимули за повишаване на енергийната ефективност чрез Националния фонд за декарбонизация. Според инж. Георги Шопов обаче остава неясно как ще се прилага изискването за енергиен сертификат при продажба на отделен апартамент, тъй като сертификатът се издава за цялата сграда, а не за самостоятелното жилище.

Експертите обърнаха внимание, че и в момента законът изисква сградите да разполагат с технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност, но на практика липсват достатъчен контрол, ясни срокове и ефективни механизми за изпълнение. Според тях именно това е основният проблем, който трябва да бъде решен, за да заработят новите правила.

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