Близо 900 хиляди български домакинства изпитват сериозни трудности да плащат сметките си за енергия. Това показва първата Национална карта на енергийната уязвимост. България се оказва и най-засегнатата от енергийна бедност държава в ЕС.

"Картата представлява индекс на енергийната уязвимост на българските домакинства за всички области на страната. Той е съставен от 11 различни компонента и включва три основни подиндекса, свързани с енергийните нужди". Това обясни в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS Теодора Пенева от Института за икономически изследвания към БАН и старши експерт "Климат и енергия" във WWF България.

По думите ѝ се прави и сравнение между областите, включително и по климатични особености. "Например в Бургас са най-ниските нужди от енергия, за разлика от Област София, където имаме най-високи нужди от отопление през зимата", подчерта тя.

В Националната карта на енергийната уязвимост се сравнява и доколко са прилагани мерки за енергийна ефективност в домакинствата, като се използват данни от Евростат и Националния статистически институт.

"Взима се предвид и колко домакинства се отопляват с дърва, защото това е много характерен признак на енергийна бедност. Близо половината от домакинствата в България използват дърва през зимата. Има и индикатор, който отразява използването на газ и въглища - изкопаеми горива, които ще бъдат предмет на нова схема за търговия с емисии от 2028 година. Това може да ги направи особено уязвими заради очакваното покачване на цените", подчерта тя.

Редактор: Станимира Шикова