Данните са от първата Национална карта на енергийната уязвимост
Близо 900 хиляди български домакинства изпитват сериозни трудности да плащат сметките си за енергия. Това показва първата Национална карта на енергийната уязвимост. България се оказва и най-засегнатата от енергийна бедност държава в ЕС.
"Картата представлява индекс на енергийната уязвимост на българските домакинства за всички области на страната. Той е съставен от 11 различни компонента и включва три основни подиндекса, свързани с енергийните нужди". Това обясни в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS Теодора Пенева от Института за икономически изследвания към БАН и старши експерт "Климат и енергия" във WWF България.
5 млн. лева: Как ще се разпредели помощта за енергийно бедните?
По думите ѝ се прави и сравнение между областите, включително и по климатични особености. "Например в Бургас са най-ниските нужди от енергия, за разлика от Област София, където имаме най-високи нужди от отопление през зимата", подчерта тя.
В Националната карта на енергийната уязвимост се сравнява и доколко са прилагани мерки за енергийна ефективност в домакинствата, като се използват данни от Евростат и Националния статистически институт.
„Числата на седмицата”: Всеки пети българин не може да си позволи отопление
"Взима се предвид и колко домакинства се отопляват с дърва, защото това е много характерен признак на енергийна бедност. Близо половината от домакинствата в България използват дърва през зимата. Има и индикатор, който отразява използването на газ и въглища - изкопаеми горива, които ще бъдат предмет на нова схема за търговия с емисии от 2028 година. Това може да ги направи особено уязвими заради очакваното покачване на цените", подчерта тя.
Целия разговор гледайте във видеото.
