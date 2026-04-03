На фона на исканото от "Топлофикация София" повишение с около 30% на цената на парното и топлата вода заради конфликта в Близкия изток Министерството на енергетиката предлага нов модел за пресмятане на таксата за сградна инсталация. Ведомството пусна за обществено обсъждане промените в Наредбата за топлоснабдяването, като срокът изтича на 12 април.

Хаос в сметките за парно: Кога ще има ясни правила за таксата „сградна инсталация“

"Промените в новата формула са предимно козметични. Въвежда се възможност при изчисляването на таксата за сградна инсталация да се взема под внимание енергийната ефективност на самата сграда. Но това взимане под внимание е доста общо - предвидени са единствено два коефициента: 0,10 и 0,15". Това обясни в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS адвокат Мартин Костов.

По думите му проблемът е, че когато сградата не е минала сертифициране за енергийна ефективност, тя се третира като такава с възможно най-ниска ефективност. "Така гражданите, които нямат вина за липсата на сертификация, което е чисто административен пропуск - ще бъдат натоварени с по-високи сметки за парно", изтъкна адвокатът. И допълни: "Другият елемент, който се взема предвид в новата формула, е видът на сградната инсталация - дали тръбите са видими, или не. Предполага се, че когато се виждат, топлоснабдяването е по-скъпо. Това са основните изменения, но логиката на старата формула се запазва".

