След решението на Съда на Европейския съюз, с което беше отменен досегашният начин за изчисляване на таксата за сградна инсталация, хиляди потребители на топлофикациите се оказаха в правен и финансов вакуум. Вместо по формула, сметките за парно в момента се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон – дори в сградите с реално месечно отчитане. По темата в предаването „Твоят ден“ говори адвокат Незрет Бабучев, който очерта правната рамка, пропуските в нормативната уредба и възможните решения, които институциите трябва спешно да предприемат.

Според адвокат Бабучев към момента няма законово определен краен срок, в който държавата е длъжна да въведе новата методика за изчисляване на таксата за сградна инсталация. Причината е, че действащата формула вече е отменена – първо от Върховния административен съд, а след това - и от Съда на Европейския съюз.

„Няма нормативен акт, който да посочва конкретен срок, но това не означава, че разрешението на проблема може да бъде отлагано. Административният орган е длъжен да изработи нова формула, съобразена с указанията на съда“, подчерта Бабучев.

Едно от ключовите указания на Съда на ЕС е свързано с начина, по който се разпределят разходите за сградна инсталация.

По думите на адвоката те трябва да бъдат съобразени с идеалните части на собствениците, а не да се разпределят механично между всички апартаменти. Това е принцип, заложен и в българския Закон за управление на етажната собственост – разходите за общи части се поемат според дела на всеки собственик.

„Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък. Това противоречи на логиката и на закона“, категоричен е Бабучев.

Друг важен момент в решението на Европейския съд е, че различните типове сгради имат различни топлинни загуби. Затова бъдещата методика трябва да отчита: типа на сградата, нивото на изолация, енергийната ефективност и техническото състояние на инсталацията.

„Съдът ясно посочва, че не може всички сгради да бъдат третирани еднакво. Старите, лошо изолирани блокове губят много повече енергия, а това се прехвърля директно върху сметките на хората“, обясни юристът.

Новата методика трябва да бъде заложена в наредба, която урежда топлоснабдяването. Именно там досегашната формула е била отменена и са нужни промени.

Отговорността за това носи Министерството на енергетиката, което следва да изготви новия нормативен текст в съответствие с указанията на съда.

Един от най-чувствителните въпроси е дали новата методика може да важи със задна дата, така че хората да бъдат компенсирани за периодите, в които са плащали по отменена формула. Според адвокат Бабучев това е изключително малко вероятно. „Обратното действие на нормативен акт е изключение в българската правна практика. По принцип актовете действат за бъдеще. Ако се допусне обратно действие, това почти сигурно ще бъде атакувано в съда“, поясни юристът.

В момента топлофикационните дружества и потребителите се намират в правен парадокс – старата методика е отменена, но нова няма. „Всички работят по отменена формула не защото е правилна, а защото липсва друга“, обобщи адвокатът.

На въпроса дали потребителите трябва да се подготвят за по-високи сметки, Бабучев беше предпазлив. „Хаосът в енергетиката е сериозен. Сметките в момента са прогнозни, защото няма действаща методика. Най-добрата ситуация е в новите сгради, където има пълно измерване и минимални общи разходи. При останалите целта трябва да бъде максимално приближаване до реалното потребление“.

В по-широк план адвокат Бабучев акцентира върху нуждата от национална политика за енергийна ефективност – обновяване на сградния фонд, подмяна на остарели инсталации и ограничаване на топлинните загуби.

