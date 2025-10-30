На старта на отоплителния сезон все още стои въпросът по каква формула ще се изчисляват сметките ни за парно тази зима. Причината е, че Съдът на ЕС отмени формулата за изчисление на дяловото разпределение и я обяви за "непрозрачна".

Според експерти формулата трябва да бъде прецизирана в спешен порядък,

преди да получим първите си сметки за парно този сезон, тоест, един месец след пускането на отоплението, което се очаква да бъде идната седмица.

На прага на зимния сезон: Ще плащаме ли по-справедливи сметки за отопление



В решението на съда на Европейския съюз е записано, че потребителите трябва да плащат за топлинна енергия, отдадена за сградна инсталация, но правилно изчислена. Допуска се това да се уреди с местна законова уредба.

„В Комисията по енергетика в НС изслушаха Министерството, а зам.-министърът на икономиката даде някакъв отговор. Дадоха срок от един месец, в който да бъде изготвена такава формула. Трябва да има ясна и точна формула за това как се изчислява т.нар. сградна инсталация, като една от препоръките е тя да бъде съобразена с характеристиките на сградите – това е т.нар. енергийна ефективност на сградите“, коментира омбудсманът Велислава Делчева.



„Некоректно е, че формулата, предвид това, че изначално е имало идея да бъде доста сложна, не съдържа някои компоненти, които биха могли да бъдат част от нея – например типа на сградата, дали е панелна, дали е тухлена, има ли изолация. Просто в момента не всички хора я разбират“, смята председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.